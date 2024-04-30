كاميرون: الهدنة المقترحة على حماس "عرض إسرائيلي سخي"

وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الهدنة المقترحة على حركة حماس بأنها "عرض إسرائيلي سخي"، بحسب "الأناضول".

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها كاميرون، الاثنين، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضح كاميرون أن الهدنة المقترحة تنص على إطلاق حماس جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مقابل وقف إطلاق النار 40 يوما في القطاع و"الإفراج المحتمل عن آلاف الأسرى الفلسطينيين" في السجون الإسرائيلية.

وأكد كاميرون ضرورة ممارسة الضغوط على حماس لدفعها لقبول الهدنة المقترحة، وقال: "لن تنتهي الحرب حتى الإفراج عن الرهائن".