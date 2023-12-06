لماذا تقدم الصين إعفاءات جمركية لـ6 دول أفريقية من بينها موريتانيا؟

أعفت الصين 6 دول أفريقية بينها موريتانيا، من الرسوم الجمركية، وذلك في وقت تهدف فيه البلاد إلى توسيع تأثيرها الاقتصادي عبر القارة السمراء.

وأعلنت وزارة المالية الصينية أن الصين ستتيح أمام 98 في المئة من السلع المستوردة من 6 دول أفريقية الوصول دون رسوم جمركية إلى سوقها الاستهلاكية.

وقالت في بيان، إنه بدءًا من 25 من الشهر الجاري، ستتمكن أنغولا وغامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر ومالي وموريتانيا من بيع منتجاتها للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، دون دفع رسوم جمركية على أكثر من 8 آلاف سلعة مختلفة.