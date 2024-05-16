الناتو: روسيا تفتقر إلى قوات كافية لتحقيق اختراق كبير في أوكرانيا

قال الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، اليوم الخميس، إن روسيا ليس لديها ما يكفي من القوات على الأرض لتحقيق اختراق كبير في أوكرانيا بعد إطلاقها هجوما في منطقة خاركيف.

وصرّح خلال مؤتمر صحافي في مقر الحلف في بروكسل، أن "الروس ليست لديهم الأعداد اللازمة لتحقيق اختراق استراتيجي، وبشكل أكثر دقة، ليست لديهم المهارات ولا القدرة على القيام بذلك".