الناتو: روسيا تفتقر إلى قوات كافية لتحقيق اختراق كبير في أوكرانيا
قال الجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، اليوم الخميس، إن روسيا ليس لديها ما يكفي من القوات على الأرض لتحقيق اختراق كبير في أوكرانيا بعد إطلاقها هجوما في منطقة خاركيف.
وصرّح خلال مؤتمر صحافي في مقر الحلف في بروكسل، أن "الروس ليست لديهم الأعداد اللازمة لتحقيق اختراق استراتيجي، وبشكل أكثر دقة، ليست لديهم المهارات ولا القدرة على القيام بذلك".
ومضى الجنرال الأمريكي قائلًا: "أنا على اتصال وثيق للغاية مع زملائنا الأوكرانيين وأنا واثق من قدرتهم على الصمود".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت أوكرانيا أنها تحاول "تثبيت" خط المواجهة في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد حيث حققت موسكو أكبر مكاسبها الإقليمية منذ 18 شهرا بعد أن شنت هجوما مباغتا الأسبوع الماضي.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن كييف ترسل المزيد من التعزيزات إلى المنطقة، وأعلن الجيش الأوكراني أنه تمكن من وقف التقدم الروسي جزئيا.
وسيطرت روسيا على 278 كيلومترا مربعا من الأراضي الأوكرانية بين الـ9 والـ15 من شهر أيار/مايو، بحسب حسابات وكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات معهد دراسة الحرب (آي سي دبليو)، وهو أكبر مكسب إقليمي في عملية واحدة منذ منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2022.
وأكد الجنرال كافولي أن حلفاء أوكرانيا يسرعون عمليات تسليمها شحنات أسلحة كبيرة بعد أن أقرت واشنطن حزمة مساعدات كبيرة إثر شهور من التأخير.
ونوه إلى أن ما "يجري حاليا شحن كميات كبيرة من الذخيرة وكميات كبيرة من أنظمة الدفاع الجوي القصيرة المدى وكميات كبيرة من المدرعات".