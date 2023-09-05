الرئيس الإسرائيلي يحث على اغتنام "الفرصة النادرة" لإنهاء أزمة التعديلات القضائية

حث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الثلاثاء، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وخصومه السياسيين على التوصل إلى توافق ينهي الأزمة المتعلقة بالتعديلات القضائية قبل أسبوع فقط من جلسة قضائية حاسمة.

وقال هرتسوغ، الإثنين، إنه تحدث مع زعماء الائتلاف والمعارضة خلال الأسابيع القليلة الماضية في تجديد لمسعى يهدف إلى التوصل لتوافق واسع النطاق قد يجنب البلاد أزمة ويحمي الديمقراطية بعد احتجاجات مستمرة لأشهر.

وصرح في كلمة بأن "هناك لحظات في مثل هذه الأزمة يتعين على القيادة فيها اغتنام الفرصة النادرة للتواصل والتوصل إلى اتفاق. هذه لحظة من هذا القبيل كفى بالفعل أدعو القادة إلى إظهار المسؤولية".

وتأتي دعوته قبل أن تجتمع المحكمة العليا، لأول مرة في تاريخ إسرائيل، بكامل هيئتها المؤلفة من 15 قاضيا في 12 سبتمبر/أيلول للنظر في استئناف ضد تعديل يحد من صلاحياتها أقره الائتلاف الحاكم بزعامة نتنياهو في يوليو/تموز.

ودشن الائتلاف القومي الديني حملة في يناير/كانون الثاني لتعديل النظام القضائي في البلاد مما أجج احتجاجات لم يسبق لها مثيل وأضر بالاقتصاد وأثار القلق على مسار الديمقراطية الإسرائيلية.