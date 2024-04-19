"تلغراف": إيران وإسرائيل تقتربان من حرب شاملة

حذّر تقرير بريطاني من أنّ خطر نشوب حرب شاملة بين إيران وإسرائيل صار أكبر من أي وقت مضى مع حادثة أصفهان، الجمعة، وأنّ كل شيء يتوقف على خطوة طهران التالية.

ووفق التقرير الذي نشرته صحيفة "تلغراف" فإن "الضربة التي وجهتها إسرائيل لإيران، صباح الجمعة، لم تكن مفاجئة للمراقبين الغربيين، لكنها ستسبب قلقاً كبيراً في واشنطن ولندن مع اقتراب المنطقة من حرب شاملة.

وأوضح أنّه "في أعقاب الهجوم الإيراني على إسرائيل في 13 أبريل، الذي جاء في حد ذاته ردًّا على الضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية، كان واضحاً أن تل أبيب ستضطر إلى الرد.

تحذير بايدن

وقال التقرير إنه في تلك الليلة حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من شن "رد فوري"، ومن أن واشنطن "لن تدعم أو تشارك في أي اعتداء على إيران".

وأشار التقرير إلى أنّ الرئيس الأمريكي أخبر نتنياهو بضرورة أن "يستفيد" من دفاعاته الجوية الفعالة بشكل مذهل، والتي حصرت تأثير الضربات الإيرانية في طائرة متضررة ومدرج محطم، وهو ما لم يجد آذانا صاغية من مجلس الحرب الإسرائيلي، وفق قوله.

ومنذ ذلك الحين، انخرط مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر لشؤون الحرب في مفاوضات حول توقيت الرد العسكري ونطاقه وموقعه.