بعد تأجيلها بسبب الحرب.. استئناف محاكمة نتنياهو في قضايا فساد

تُستأنَف اليوم الاثنين، جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد المتهم بها منذ سنوات، وفق وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت صحيفة "معاريف" أنه كان من المقرر أن تُستأنَف تلك المحاكمات في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلا أن هجوم حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات غلاف غزة، قبل ذلك بيومين، ضمن ما عرف بعملية "طوفان الأقصى"، أدّى إلى إرجاء المحاكمات وتغيير جدول أعمال الحكومة والمؤسسات الأخرى بشكل جذري.

وتشمل محاكمات اليوم شبهات الفساد التي تتعلق بقضية "بيزيك – واللا"، والتي اشتهرت باسم "ملف 4000".

كما تشمل جلسات اليوم قضية الفساد ذات الصلة بهدايا وعطايا غير قانونية حصل عليها نتنياهو وعائلته من رجال أعمال محليين وأجانب، وعرفت باسم "ملف 1000".