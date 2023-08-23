زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي احتلال روسيا للقرم
أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنهي "احتلال روسيا" لشبه جزيرة القرم، وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها موسكو.
وقال في مؤتمر دولي عن القرم، تشارك فيه أكثر من 60 دولة، إن "القرم ستحرَر مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا التي لا تزال للأسف تحت الاحتلال".
يذكر أن روسيا سيطرت على القرم، وضمتها إليها في 2014 في خطوة لم تعترف بها أغلب الدول الأخرى، فيما سيطرت روسيا على أجزاء أخرى من أوكرانيا إثر حرب بدأت بين الطرفين في فبراير/ شباط 2022.
وبدأت أوكرانيا هجومًا مضادًا مطلع يونيو/ حزيران لمحاولة استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.