زيلينسكي: أوكرانيا ستنهي احتلال روسيا للقرم

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستنهي "احتلال روسيا" لشبه جزيرة القرم، وجميع المناطق الأخرى التي تسيطر عليها موسكو.

وقال في مؤتمر دولي عن القرم، تشارك فيه أكثر من 60 دولة، إن "القرم ستحرَر مثل جميع الأجزاء الأخرى في أوكرانيا التي لا تزال للأسف تحت الاحتلال".