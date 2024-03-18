متفوقًا على ستالين.. بوتين الأطول بقاء في السلطة منذ 200 عام

أصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤهلًا ليكون أطول زعماء روسيا بقاء في المنصب منذ أكثر من 200 عام، متوفقًا على الزعيم التاريخي جوزيف ستالين، وفقًا لـ"العربية".

وقد حقق بوتين فوزا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية، أمس الأحد، ليعزز قبضته على السلطة، وفقًا للنتائج الأولية.

وبذلك، ضمن بوتين، الذي صعد إلى السلطة للمرة الأولى في عام 1999، فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات.

وبالمقارنة، حكم ستالين الاتحاد السوفيتي على مدار نحو ربع قرن، إلى أن توفي في 1953.

وفي خطابه الأول عقب الانتخابات وجَّه بوتين رسائل حادة إلى الغرب، محذرًا من جديد من التسبب في اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وقال إن احتمال نشوب صراع شامل مع حلف الأطلسي ووجود قوات غربية في أوكرانيا سيدفع العالم إلى شفا حرب عالمية ثالثة.