إيران تعلن اعتقال زعيم لداعش ومقتل اثنين من التنظيم في كرمان

أعلنت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، اليوم الجمعة، عن اعتقال ما وصفته بأحد زعماء تنظيم داعش في خراسان، مشيرة في الوقت ذاته إلى مقتل اثنين من عناصر التنظيم في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وقال بيان لوزارة الاستخبارات الإيرانية إن "قواتها تمكنت من قتل إرهابيين اثنين كانا يخططان لمهاجمة مركز للشرطة وتنفيذ تفجير في محافظة كرمان قبل أيام".

وأضاف البيان: "الإرهابيان قتلا في اشتباك مع عناصرنا في مدينة كرمان وهما يحملان جنسية أجنبية، كما تم اعتقال "محمد عمران تنوير" أحد زعماء تنظيم "داعش" خراسان وهو متخصص في مجال صناعة المتفجرات".

وأشار البيان إلى أن "محمد عمران تنوير انضم إلى تنظيم داعش منذ حوالي 8 سنوات، وتواجد في عدة دول في المنطقة".

وأضاف البيان من دون تسمية أسماء، أنه تم أيضًا اعتقال أمير آخر لداعش يُلقب بـ "مهتاب"، وهو "أحد العملاء المرتبطين بعبد الله طاجيكي" الذي صنع القنابل في تفجيرات كرمان.

كما نشرت الوزارة الإيرانية صورة للقيادي في داعش "عادل بنجشيري"، وتقول إنه "متورط في عملية كرمان الإرهابية"، مضيفة أنه "هارب من العدالة ومختفٍ في غرب العاصمة طهران"، داعية الإيرانيين للإدلاء بمعلومات حول هذا الشخص.

وقُتل أكثر من 90 شخصًا في انفجارين استهدفا حفلا في الذكرى السنوية الرابعة لقاسم سليماني في 3 من يناير/كانون الثاني في مدينة كرمان.

وبعد أيام قليلة من هذه الهجمات، أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الانفجارين وأعلن "مواصلة حملته ضد الشيعة". ولم تذكر هذه الجماعة في بيانها أن هذه العملية نفذها تنظيم داعش أفغانستان.