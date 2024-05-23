مصادر لـ"إرم نيوز": مقتل رئيسي يفضح فساد الحرس الثوري

قالت مصادر رفيعة المستوى بالبرلمان الألماني إن تحميل دوائر سياسية إيرانية العقوبات الدولية المفروضة على إيران، مسؤولية مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيؤدي إلى الكشف عن حجم الفساد داخل "الحرس الثوري" عبر مؤسساته الاقتصادية والتجارية خارج إيران.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنه يتم الاتفاق حول العقوبات ولم تتوقف طهران عن توفير كافة الاحتياجات المتعلقة بمستويات الصفوف الأولى والنخبة وتسليح الجيش ومؤسسات أخرى، بما في ذلك قطع الغيار للطائرات والمروحيات وما شابه، وذلك بشكل غير مباشر عبر دول حليفة لطهران وأيضًا من خلال شركات دولية متعددة الجنسيات يتحكم مسؤولون بالحرس الثوري في نسب ضخمة من أسهمها.

واجهة للحرس الثوري

وأوضحت المصادر أن الشركات متعددة الجنسيات التي يوجد فيها شركاء كـ"واجهة" لقيادات في "الحرس الثوري"، توفر جزءًا كبيرًا مما تقوم العقوبات بحظره، مقراتها في الصين والهند وسنغافورة ودول أخرى، ومن ضمن أنشطة تلك الشركات القيام بعمليات تجارية تتعلق بكافة الإصدارات الجديدة تسليحيا وتكنولوجيا وصولا إلى صفقات تتعلق بطائرات، وفي مجالات أخرى.

ولفتت المصادر إلى أن إلقاء مسؤولية مقتل رئيسي على عاتق الغرب عبر فرض العقوبات على إيران قد يتسبب في إحراج الحرس الثوري، ويكشف أشكال الفساد التي تمارس بداخله.