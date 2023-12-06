كامرون يبحث في واشنطن ملفي أوكرانيا وغزة

يبدأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون الأربعاء زيارة إلى واشنطن هي الأولى له إلى الولايات المتّحدة منذ تعيينه في هذا المنصب قبل ثلاثة أسابيع، يبحث خلالها خصوصاً مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن ملفي أوكرانيا وغزة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنّ كامرون "سيؤكّد مجدّداً على قوة العلاقة التي تجمع بين المملكة المتّحدة وأقرب حليفة استراتيجية لها، وعلى دعمنا الثابت لأوكرانيا في حربها ضدّ العدوان الروسي".

وبحسب البيان فإنّ الوزير البريطاني سيناقش في واشنطن أيضاً توفير المساعدات الإنسانية "للمتضررين من النزاع في غزة" وكيف يمكن للندن وواشنطن "العمل سوياً لإتاحة حلّ طويل الأمد يقوم على دولتين ويسمح لكلّ من الإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش معاً بسلام".