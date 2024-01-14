وسط معارضة منقسمة.. عثماني "واثق من الفوز" برئاسة جزر القمر

أكد غزالي عثماني رئيس جزر القمر، اليوم الأحد، أنه "واثق" من الفوز في الدورة الأولى لانتخابات الرئاسة الجارية حالياً في بلاده.

ويصوت الناخبون في أرخبيل جزر القمر، اليوم، لاختيار رئيس خلفاً لعثماني الذي يسعى لولاية ثالثة على التوالي، وأكد أنه "واثق" من الفوز في الدورة الأولى في مواجهة معارضة منقسمة.

وقال عثماني، بعدما أدلى بصوته: "واثق من أنني سأفوز في الجولة الأولى. الله هو الذي سيقرر وشعب جزر القمر".

وأضاف لوكالة "فرانس برس": "إذا فزنا في الدورة الأولى، فسنوفر الوقت والمال".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بعد الساعة السابعة (04,00 ت غ) في الجزر الثلاث الواقعة في المحيط الهندي (القمر الكبرى وأنجوان وموهيلي)، والتي تتألف منها الدولة الفقيرة التي يبلغ عدد سكانها 870 ألف نسمة.