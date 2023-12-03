الداخلية الفرنسية تكشف تفاصيل جديدة عن هوية منفذ هجوم باريس

كشفت السلطات الفرنسية أن المشتبه فيه بحادثة الطعن وسط باريس، هو شاب فرنسي ينحدر من أصول إيرانية، وهو مصنف ضمن قائمة المتطرفين في السجلات الأمنية.

وطَعن المهاجم حتى الموت سائحًا ألمانيًّا من مواليد عام 1999 وأصاب اثنين آخرين بمطرقة على بُعد بضع مئات الأمتار من برج إيفل.

وقالت السلطات لوكالة "فرانس برس"، إنها فتحت تحقيقًا بتهم اغتيال ومحاولة اغتيال على صلة بمشروع إرهابي وارتباط بجماعة إرهابية إجرامية.