أول صِدام بين القوتين.. اصطدام طائرة روسية بمسيَّرة أمريكية فوق البحر الأسود

وقال بيان الجيش الأمريكي إن "طائرتين روسيتين من طراز Su-27 قامتا باعتراض غير آمن وغير احترافي لطائرة الاستطلاع MQ-9 التابعة للقوات الجوية الأمريكية، والتي كانت تعمل في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود اليوم".

وأضاف البيان: "في حوالي الساعة 7:03 صباحًا (بتوقيت وسط أوروبا)، ضربت إحدى طائرات سوخوي-27 الروسية مسيرة من طراز ريبر MQ-9، مما أدى إلى إسقاط المسيرة في المياه الدولية".

وتابع البيان: "قبل الاصطدام، قامت المقاتلة الروسية بإلقاء الوقود على المسيرة الأمريكية وحلقت أمامها بطريقة متهورة وغير سليمة وغير مهنية، هذا الحادث يدل على نقص الكفاءة".