الرئيس الأوكراني يصل اليابان لحضور قمة مجموعة السبع

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى مدينة هيروشيما في اليابان، اليوم السبت، لحضور قمة زعماء مجموعة السبع.

وأظهرت لقطات حية بثتها عدة وسائل إعلام، "زيلينسكي" وهو يهبط من طائرة تابعة للحكومة الفرنسية.