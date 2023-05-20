العالم
الرئيس الأوكراني يصل اليابان لحضور قمة مجموعة السبع
وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى مدينة هيروشيما في اليابان، اليوم السبت، لحضور قمة زعماء مجموعة السبع.
وأظهرت لقطات حية بثتها عدة وسائل إعلام، "زيلينسكي" وهو يهبط من طائرة تابعة للحكومة الفرنسية.
وأعلنت اليابان، التي ترأس مجموعة السبع لهذا العام، في وقت سابق اليوم السبت، الحضور الشخصي لزيلينسكي في القمة المنعقدة في أول مدينة في العالم تتعرض لهجوم بقنبلة ذرية، في وقت يشهد تهديدات نووية من قِبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتسبب في زعزعة الاستقرار في الغرب.