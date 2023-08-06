التايمز: "فضيحة ممتلكات" تهز البلاط الملكي في موناكو

ذكرت صحيفة " التايمز" أن سمعة إمارة موناكو على المحك، وسط مزاعم بوجود مخالفات مالية، تتعلق بتسهيلات لـ "باستور" العقارية المالكة لأكثر من 80% من عقارات موناكو، أثرت على شخصيات مقربة من العائلة المالكة.

فضيحة الممتلكات أو ما يسمى بـ " The Rock Files" أخذت أبعادًا جديدة بعد أن قام "كلود بالميرو" برفع قضية في أعلى محكمة في موناكو طالب فيها محاموه بإعادته إلى منصبه وتعويض قدره مليون يورو (865 ألف جنيه إسترليني).

وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الطعن في قرار يتخذه الأمير في المحكمة.

وأضافت الصحيفة أن " بالميرو"، الذي أدار منذ عام 2001 الشؤون المالية لمنزل الأمير، تمامًا كما فعل والده أندريه على مدى عقدين من الزمن قبله، قد تم طرده من قبل "الأمير ألبرت" بإجراءات مع ثلاثة من كبار موظفي القصر، المعروفين مجتمعين باسم "G4"، وأجبروا على مغادرة القصر تحت حراسة عسكرية.