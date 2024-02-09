روسيا وأوكرانيا تتبادلان إعلان إسقاط طائرات مسيرة

قال الجيش الروسي إنه اعترض 19 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا، ليل أمس الخميس، في اتجاه 4 مناطق من البلاد وفي أجواء البحر الأسود، وفي المقابل أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية عشر طائرات مسيرة من أصل 16 طائرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية، بحسب ما أعلنه الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أنها "أحبطت محاولة نظام كييف شنّ هجوم إرهابي ضد مواقع على الأراضي الروسية باستخدام 19 طائرة مسيّرة".

وأوضحت السلطات الروسية، أن هذه الطائرات تستهدف منشآت للطاقة.

وشنت القوات الروسية التي تحاصر مدينة أفدييفكا شرقي أوكرانيا هجوما مكثفا على المدينة و"بأعداد كبيرة جدا من الجنود" وفق ما أعلن رئيس بلديتها، أمس الخميس، وبالمقابل أعلنت أوكرانيا إسقاط أكثر من 10 طائرات روسية مسيرة.

وأطلقت موسكو مساعيها منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للسيطرة على البلدة التي شهدت معارك منذ العام 2014 عندما سقطت لمدة وجيزة في أيدي الانفصاليين المدعومين من موسكو.

وقال رئيس بلدية أفدييفكا فيتالي باراباخ عبر التلفزيون "العدو يضغط علينا من كل الجهات، لا يعرف أي جزء من مدينتنا الهدوء. إنهم يهاجمون بأعداد كبيرة جدا".

ومن شأن السيطرة على أفدييفكا أن تهدي نصرا مهما لروسيا مع اقتراب الذكرى الثانية لغزوها لأوكرانيا وانتخابات مارس/ آذار الرئاسية.

وتقع أفدييفكا في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا التي يصر الكرملين على أنها تابعة لروسيا إضافة إلى 4 مناطق أوكرانية أخرى أعلنت موسكو ضمها.