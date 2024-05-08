مقربة منه.. مرشحة لمنصب نائب الرئيس تربك حسابات ترامب

أصدرت حاكمة داكوتا الجنوبية كريستي نويم المرشحة لتكون نائبة دونالد ترامب، في حال فوزه بالرئاسة، كتابًا بعنوان “لا عودة” "No Going Back" تعترف خلاله بقتل كلبها ولقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

لكن مكتبها قال إنها ستعود بالفعل لتصحيح بعض الأخطاء، بما في ذلك هذان الاعترافان.

كان كتاب الحاكمة الجمهورية الجديد جزءًا من جهد علني ليختارها ترامب نائبة له، في حال أصبح رئيسًا، وفقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

لكن الكتاب واجه رد فعل عنيفًا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ بسبب قصة كيف أطلقت، ذات مرة، النار على الكلب الخاص بها، وعن وصفها للاجتماعات التي عقدتها مع الزعماء الدوليين (من بينهم كيم).

وقال المتحدث باسمها، إيان فيوري، في بيان إنه كان من الخطأ إدراج كيم في قائمة قادة العالم الذين التقت بهم نويم، مؤكدًا أن الناشر سيقوم بتصحيح أي إصدار مستقبلي للكتاب.

كانت حظوظ نويم السياسية تتراجع بالفعل وسط اشمئزاز واسع النطاق من الطريقة التي روت بها قتل كلبها صاحب الشعر المجعّد البالغ من العمر 14 شهرًا والذي يُدعى كريكيت، بعد أن أظهر سلوكًا عدوانيًا وقتل دجاج جارتها.

وفي كتابها الذي سيصدر قريباً، تصف نويم أيضاً الحالات التي وقفت فيها في وجه القادة الدوليين، ومنها إلغاء اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي حكايات كان من شأنها أن تعزز موقفها في تجربة السياسة الخارجية. لكنها فشلت بذلك.

من جهته، قال ترامب، الثلاثاء، إن كريستي نويم، مرت بـ"يومين عصيبين" بعد ما ورد في كتابها الجديد، ومنها قتل كلبها قبل عدة سنوات.

وسُئل الرئيس السابق عن اختياره المرتقب للمرشحين لمنصب نائب الرئيس، بمن في ذلك نويم، فأكد -خلال لقاء تلفزيوني- أنه يحب نويم "كثيرًا"، وأنها كانت شخصًا داعمًا له منذ البداية"، ولم يعّلق أكثر.