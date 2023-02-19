روسيا: الضربة الإسرائيلية في دمشق "انتهاك صارخ" للقانون الدولي

وصفت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، الضربة الجوية الإسرائيلية على مدينة دمشق السورية ومحيطها بأنها "انتهاك صارخ" للقانون الدولي، معربة عن إدانتها الشديدة لتلك الضربة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا: "نحث الجانب الإسرائيلي بشدة على وقف الاستفزازات المسلحة ضد الجمهورية العربية السورية والامتناع عن خطوات قد تنطوي على عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها".

وذكر شهود ومسؤولون أن ضربة شنتها إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد استهدفت مبنى في حي كفر سوسة بوسط دمشق يقع قرب مجمع أمني كبير على مقربة من منشآت إيرانية؛ مما أسفر عن سقوط خمسة قتلى.

وذكرت الخارجية السورية في بيان لها أن "كيان الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانًا جويًا استهدف أحياء سكنية في مدينة دمشق.

واعتبر البيان أن "العدوان يشكل تهديدًا صريحًا للسلم والأمن في المنطقة، ويستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا لوقف الاعتداءات الإسرائيلية".