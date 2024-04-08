بشبهة "استغلال إكس لأغراض إجرامية".. البرازيل تفتح تحقيقا بحق إيلون ماسك

أمرت المحكمة العليا في البرازيل بفتح تحقيق بحق إيلون ماسك، إثر اتهام مالك منصة "إكس" لقاضي المحكمة بـ"خيانة الدستور" ومطالبته "باستقالته أو إقالته"، رداً على إصدار المحكمة أوامر بإغلاق "حسابات مشبوهة" على شبكة التواصل الاجتماعي.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن القاضي ألكسندر دي مورايس، أمر في مذكرة قضائية بفتح تحقيق بحقّ ماسك بشبهة "استغلال منصة إكس لأغراض إجرامية".

وحذّر القاضي "منصّة إكس من مغبة عصيان أيّ أمر قضائي، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيلها أيّ حساب أصدرت المحكمة العليا أمراً بحظره"، وذلك تحت طائلة تغريمها 100 ألف ريال برازيلي (حوالي 18300 يورو) عن كل حساب يعاد تفعيله.