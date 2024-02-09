بعد إصابة تشارلز بالسرطان.. متى ينص الدستور البريطاني على تغيير الملك؟

بعد إعلان إصابة العاهل البريطاني تشارلز الثالث بالسرطان، كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الحالات التي ينص فيها دستور المملكة المتحدة على تغيير الملك.

وقال التقرير إن الدستور البريطاني ينص على أنه يمكن استبدال الملك بوصي، إذا خلص الأطباء إلى أنه يعاني من خلل في العقل أو الجسد ولا يستطيع القيام بوظائفه الملكية.

ورغم أن البيان لم يحدد مكان والمرحلة التي وصل إليها السرطان، وما إذا كان سيفرض عدم ظهوره العلني، إلا أن مسؤولي القصر يقولون إنه قادر على القيام بواجباته الدستورية، بما في ذلك مناقشته الأسبوعية مع رئيس الوزراء البريطاني.

ويعد المنصب شرفيا في بريطانيا، ولا يلزم الدستور الملك بالكشف عن صحته، على العكس من رؤساء الولايات المتحدة الذين من المتوقع أن يقدموا تفاصيل دقيقة عن الأمراض الجسدية.