"الخوذ البيضاء": 22 وفاة بالكوليرا في أعقاب زلزال سوريا
ذكر ما يسمى بـ"الدفاع المدني السوري" الذي يعمل في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، الثلاثاء، أن 22 شخصًا لقوا حتفهم في تفش للكوليرا عقب الزلزال الذي ضرب الشمال الغربي من البلاد.
وقال "الدفاع المدني" الذي يعرف أيضًا باسم "الخوذ البيضاء" في بيان صدر عنه، إن "هناك 568 مصابًا بالكوليرا جراء دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي بعد الزلزال".
و"الخوذ البيضاء" التي تقدم نفسها على أنها منظمة "إغاثية"، هي المنظمة الرئيسية في المنطقة الحدودية الأشد تضررًا من الزلزال في سوريا.
وفي السياق، أصيب أكثر من 100 شخص بأعراض تسمم غذائي، تشمل الغثيان والقيء والإسهال، في مركز للإيواء بمدينة حلب، وفقًَا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، الإثنين.
وقال المرصد إنه "منذ 24 فبراير الجاري وحتى الإثنين، تم إسعاف 33 حالة منهم إلى مشافي الجامعة والرازي بحلب، نتيجة تناولهم وجبات داخل مركز لإيواء المتضررين من الزلزال في حي بستان القصر بحلب".
وقالت مصادر طبية، إن "المصابين شعروا بالغثيان والقيء والإسهال، وظهرت لديهم تلك الأعراض بعد تناول وجبات الطعام المجانية المقدمة من المركز".
مؤكدة أنه "تم علاج معظم الحالات وتخريجها بعد ساعات، مع الاحتفاظ ببعضها تحت المراقبة وإشراف الأطباء".