"الخوذ البيضاء": 22 وفاة بالكوليرا في أعقاب زلزال سوريا

ذكر ما يسمى بـ"الدفاع المدني السوري" الذي يعمل في مناطق سيطرة فصائل المعارضة، الثلاثاء، أن 22 شخصًا لقوا حتفهم في تفش للكوليرا عقب الزلزال الذي ضرب الشمال الغربي من البلاد.

وقال "الدفاع المدني" الذي يعرف أيضًا باسم "الخوذ البيضاء" في بيان صدر عنه، إن "هناك 568 مصابًا بالكوليرا جراء دمار البنية التحتية وخطوط المياه والصرف الصحي بعد الزلزال".

و"الخوذ البيضاء" التي تقدم نفسها على أنها منظمة "إغاثية"، هي المنظمة الرئيسية في المنطقة الحدودية الأشد تضررًا من الزلزال في سوريا.