بولندا تستعد لـ"الأسوأ" ولا تستبعد "هجمات" من روسيا

وبحسب الوزير، فإن "الوضع في جميع أنحاء العالم خطير للغاية". وأشار إلى أن "هذه ليست أوكرانيا فحسب، بل منطقة البحر الأسود والمحيط الهادئ أيضًا".

وبحسب وزير الدفاع، علينا أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات، لهذا السبب نقوم بإجراء التدقيق، واستخلاص النتائج، وتعويض النقص في الأسلحة، والمشتريات الكبيرة مهمة للغاية، ولكن بالنسبة لي، المعدات الفردية للجنود لا تقل أهمية".

وكما ذكر الوزير البولندي، فقد أعلن خلال رحلته الأخيرة إلى بروكسل أنه في 2024-2025 ستكون الوحدات البولندية مستعدة للانضمام إلى إنشاء قوة الرد السريع التابعة للاتحاد الأوروبي.

روسيا تتمسك بالحوار والحرب

وأشارت موسكو مرارا وتكرارا إلى أن الناتو يهدف إلى المواجهة.

وكما أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن المزيد من التوسع في الكتلة لن يجلب قدرًا أعظم من الأمن لأوروبا.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تظل منفتحة على الحوار مع حلف شمال الأطلسي، ولكن على قدم المساواة، في حين يتعين على الغرب التخلي عن مسار عسكرة القارة.

وأشار الكرملين إلى أن الاتحاد الروسي لا يشكل تهديدا، لكنه لن يتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحه.