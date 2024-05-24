تلغراف: سوناك يقود المحافظين إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر

ذهب تقرير لصحيفة "التلغراف" البريطانية، إلى أن تأطير رئيس الوزراء ريشي سوناك للانتخابات العامة، في شكل سباق رئاسي بينه وبين زعيم حزب العمال كير ستارمر، أمر "محفوف بالكثير من المخاطر".

وكان سوناك فاجأ الجميع بإعلان إجراء الانتخابات البريطانية العامة في 4 يوليو/تموز المقبل.

وبحسب التقرير، "يبني سوناك فرضيته المحفوفة بالمخاطر، سوناك ضد ستارمر بدلاً من حزب المحافظين ضد حزب العمال، على تدني شعبية رئيس حزب العمال ستارمر بالمقارنة مع شعبية حزبه، ما قد يصب في مصلحة حزب المحافظين".

وعلى الرغم من أن العديد من السياسيين البريطانيين يعتقدون بأن الموعد الذي حدده سوناك للانتخابات خاطئ، إلا أن سوناك على ما يبدو، مقتنع تمامًا بأن الأمور لن تتحسن خلال الصيف وأن لا فائدة من الانتظار أكثر.

وأشار التقرير، إلى أن سوناك مدرك أيضًا بأنه غير قادر على الإيفاء بتعهداته في ملفات الصحة والمهاجرين والاقتصاد.