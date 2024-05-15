لتطبيق خطة "نور".. وزير داخلية إيران يدافع عن قمع غير المحجبات (فيديو)

دافع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الأربعاء، عن الإجراءات التي تتخذها دوريات النساء التابعة للوزارة لتطبيق خطة "نور" بحق الفتيات غير المحجبات.

وقال وحيدي في حديث للصحفيين عقب انتهاء اجتماع للحكومة الإيرانية "في أي عمل سيتم التعامل مع أي ضابط يرتكب مخالفة؛ لكن في الحالة التي نُشرت في الفضاء الإلكتروني، تصرفت قوات الشرطة وفقًا للقواعد".

وجدد اللواء وحيدي وصفه للإجراءات "المشددة" التي تتخذها دوريات شرطة الأخلاق والآداب بأنها قانونية "وفقا للقواعد".

جاء هذا التصريح، بعد أن تداولت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مقطع فيديو يظهر شرطيتين تهاجمان فتاة في شارع مطهري وسط طهران.