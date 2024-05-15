لتطبيق خطة "نور".. وزير داخلية إيران يدافع عن قمع غير المحجبات (فيديو)
دافع وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، اليوم الأربعاء، عن الإجراءات التي تتخذها دوريات النساء التابعة للوزارة لتطبيق خطة "نور" بحق الفتيات غير المحجبات.
وقال وحيدي في حديث للصحفيين عقب انتهاء اجتماع للحكومة الإيرانية "في أي عمل سيتم التعامل مع أي ضابط يرتكب مخالفة؛ لكن في الحالة التي نُشرت في الفضاء الإلكتروني، تصرفت قوات الشرطة وفقًا للقواعد".
وجدد اللواء وحيدي وصفه للإجراءات "المشددة" التي تتخذها دوريات شرطة الأخلاق والآداب بأنها قانونية "وفقا للقواعد".
جاء هذا التصريح، بعد أن تداولت وسائل إعلام إيرانية رسمية، مقطع فيديو يظهر شرطيتين تهاجمان فتاة في شارع مطهري وسط طهران.
من جانبه، قال الناشط البارز الذي ينتمي إلى التيار الأصولي المتشدد مرتضى كيا عبر منصة "إكس": "إذا أراد رجال الدين الشيعة أن يموتوا هذه المرة، فعليهم أن يموتوا لأن العملاء الذين يرتدون الشادور الأسود يهاجمون النساء ويجردونهن من ملابسهن، مما يجعل الشادور الأسود ثوب شهرة في المجتمع".
من جانبه، اعتبر الناشط أكبر كنجي ما يحدث بأنه "كارثة خلقها المرشد خامنئي للإسلام والتشييع، وهذه الكارثة ليست النهاية".
وتابع أكبر كنجي: "خامنئي أعاد طرح مشروع حجاب المحجبات بعد الانتخابات التي تراوحت (المشاركة بها بين) 30-40%، لقد أظهر خامنئي أنه يهزم من الشعب في كل مرة، فبدلاً من أن يتعلم الدرس ويسير مع الشعب ويطيع مطالبهم، فهو عنيد. الآن يخبر الناس أنك لم تصوت، وسوف أنتقم منك وأقتلك بقوة الشرطة".
ومنذ منتصف أبريل الماضي، بدأت الحكومة بتطبيق خطة "نور" لتعقّب وملاحقة الفتيات غير المحجبات، مع انتشار واسع لقوات الشرطة من النساء والرجال في الشوارع العامة، والأسواق، والمحال التجارية.