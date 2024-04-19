دبلوماسي روسي: تفسير واشنطن لاستخدام "الفيتو" مثير للشفقة
علّق النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، على استخدام الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس، حق النقض "الفيتو"، لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال بوليانسكي إن الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة خلال تفسير سبب استخدامها "الفيتو" ضد مشروع قرار يوصي بمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.
كتب بوليانسكي عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "عضو دائم واحد في مجلس الأمن الدولي يعارض ذلك، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض".
وأوضح بوليانسكي "أما نحن فقد صوتنا بثقة وبضمير مرتاح ومن كل قلوبنا لصالح مشروع القرار".
ومشروع القرار، الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوًا في الأمم المتّحدة" أيده 12 عضوًا وعارضته الولايات المتحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.
وبين أن أمريكا "أوضحت بشكل مشوش أن هذا ليس الوقت المناسب وأن علاقات إسرائيل مع جيرانها العرب تحتاج أولا إلى التطبيع. بدا الأمر مثيرا للشفقة".
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أكد، بأن واشنطن أظهرت موقفها الحقيقي تجاه الفلسطينيين بعد تصويتها في مجلس الأمن الدولي ضد قبول بلادهم في عضوية الأمم المتحدة.
ويتم قبول دولة ما عضوا في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن بعد توصية إيجابية من مجلس الأمن الدولي، يجب أن يوافق عليها 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15 وبشرط ألّا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض.