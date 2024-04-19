دبلوماسي روسي: تفسير واشنطن لاستخدام "الفيتو" مثير للشفقة

علّق النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، على استخدام الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي يوم أمس الخميس، حق النقض "الفيتو"، لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال بوليانسكي إن الولايات المتحدة بدت مثيرة للشفقة خلال تفسير سبب استخدامها "الفيتو" ضد مشروع قرار يوصي بمنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

كتب بوليانسكي عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "عضو دائم واحد في مجلس الأمن الدولي يعارض ذلك، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض".