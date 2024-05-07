أمريكا تستعيد 11 من مواطنيها من شمال شرق سوريا

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، استعادة 11 من مواطنيها، منهم 5 قصر، في أكبر عملية ترحيل على دفعة واحدة لمواطنين من شمال شرق سوريا حتى الآن، وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.

وأضاف ميلر عبر منصة "إكس" أن الولايات المتحدة سهلت أيضا إعادة مواطنين من كندا وفنلندا وهولندا إلى بلادهم، وفق ما ذكرت "رويترز".

ويتواجد عدد من الأفراد الذين يحملون جنسية الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في شمال شرق سوريا، إذ انضم هؤلاء إلى تنظيم "داعش" المتشدد وقاتلوا معه خلال سيطرته على مساحات شاسعة من البلاد إلى جانب العراق في 2014، وتم اعتقالهم بعد ذلك، حسبما نقلت الوكالة.

ولطالما سعت الحكومة الأمريكية إلى تشجيع الدول على إعادة مواطنيها الذين تم أسرهم، وهم يقاتلون في صفوف داعش.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى العديد من المواطنين الأمريكيين لتورطهم المزعوم مع التنظيم المتشدد، بحسب "سي أن أن".

وتُحجم العديد من الدول عن إعادة مواطنيها من مقاتلي التنظيم إلى بلادهم، بسبب صعوبة مقاضاة أعضاء داعش المشتبه بهم بناءً على الأدلة التي تم جمعها في ساحة المعركة.