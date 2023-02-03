"النواب" الأمريكي يعزل إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية

صوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية على خلفية تصريحات لها وُصفت بأنها "معادية للسامية"، وهي خطوة اعتبرها الحزب الديموقراطي "انتقامية" ردا على إقالات سابقة لجمهوريين من اليمين المتطرف.

وعمر لاجئة سابقة من أصول صومالية أدلت منذ عام 2012 بتعليقات انتقادية لإسرائيل شجبها جميع الأطراف، وهي ثالث ديموقراطية يجردها الجمهوريون من مهماتها في اللجان هذا العام.