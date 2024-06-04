مصدر لـ"إرم نيوز": إيران لن تسمح لأحمدي نجاد خوض سباق الرئاسة

كشف مصدر إيراني مقرب من مجلس صيانة الدستور، الثلاثاء، أن الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد لن يحظى بموافقة المجلس لتأييد صلاحيته لخوض سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة.

وقال المصدر مشترطًا عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز"، إنه "وفق المعلومات فإن مجلس صيانة الدستور لن يسمح لأحمدي نجاد بخوض سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يونيو/ حزيران الجاري".

وأضاف: "إنه وفقًا لمسؤولين في مجلس صيانة الدستور فقد أكدوا أن أحمدي نجاد يقوم بعمل دعائي، ويحاول دفع الأوضاع في البلاد باتجاه آخر وتقليل المشاركة بالانتخابات بعد استبعاده حيث سيتخذ مواقف مناهضة للمجلس".

ورأى أن العديد من هذه الشخصيات السياسية والبرلمانية التي سجلت أسماءها لدى وزارة الداخلية كانت تهدف فقط للترويج وتعزيز ظهورها الإعلامي، منوهًا إلى أن "الكثير منهم لا يصلح أن يتسلم منصب رئاسة الجمهورية".