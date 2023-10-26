اقتراح "مثير للجدل" لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق بشأن الأسرى
دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، دان حالوتس، إلى إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستبداله بشخصية قادرة على إدارة الحرب.
وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اقترح "حالوتس"، "أن توافق إسرائيل على صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين، التي بموجبها سيتم الإفراج عن 224 أسيرًا إسرائيليًّا مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين ومن ثم نقلهم إلى غزة وقتلهم جميعًا".
واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، الإفراج عن 224 أسيرًا إسرائيليًّا لدى حماس، شأنًا هامًّا ويجب تنفيذه حتى مع دفع ثمن باهظ، على حد قوله.
وعرض "حالوتس" اقتراح صفقة بموجبها توافق إسرائيل على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقارن "حالوتس" اقتراحه بصفقة "جلعاد شاليط"، التي تم بموجبها الإفراج عن 1027 أسيرًا فلسطينيًّا من السجون الإسرائيلية مقابل الجندي شاليط.
وقال "إنه وفق قواعد صفقة شاليط ومضاعفة المعادلة، فإن الجندي الإسرائيلي يساوي 1027 أسيرًا فلسطينيًّا؛ ما يعني أن 224 أسيرًا إسرائيليًّا يساوون أكثر من مئتي ألف أسير، أي بإمكان إسرائيل الموافقة على الإفراج عن جميع الأسرى".
لكن "حالوتس" استكمل اقتراح صفقته بالقول: "يجب إعادة جميع الأسرى بأي ثمن، صحيح أن الثمن بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين باهظ جد، ولكن بالإمكان نقلهم جميعًا إلى غزة وليس إلى أماكن سكناهم (في الضفة والقدس) وبعد وصولهم نقوم بقتلهم".
وفي سياق المقابلة دعا "حالوتس" إلى إقالة نتنياهو بشكل فوري، وتعيين شخصية بديلة قادرة على إدارة الحرب على حماس.
وعند سؤاله حول كيفية إقالة رئيس حكومة خلال الحرب رد بالقول "أيضًا تشامبرلين تم استبداله في منتصف الحرب"، وأضاف : "لا أثق به. في أوقات الحرب يمكننا المطالبة بمساءلة المسؤول، ونتنياهو هو الذي قادنا خلال سنوات طويلة وأوصلنا إلى الهاوية".