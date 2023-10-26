اقتراح "مثير للجدل" لرئيس الأركان الإسرائيلي السابق بشأن الأسرى

دعا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، دان حالوتس، إلى إقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واستبداله بشخصية قادرة على إدارة الحرب.

وفي مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، اقترح "حالوتس"، "أن توافق إسرائيل على صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين، التي بموجبها سيتم الإفراج عن 224 أسيرًا إسرائيليًّا مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين ومن ثم نقلهم إلى غزة وقتلهم جميعًا".

واعتبر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، الإفراج عن 224 أسيرًا إسرائيليًّا لدى حماس، شأنًا هامًّا ويجب تنفيذه حتى مع دفع ثمن باهظ، على حد قوله.

وعرض "حالوتس" اقتراح صفقة بموجبها توافق إسرائيل على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين لدى حماس مقابل الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.