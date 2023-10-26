الأردن: العقاب الإسرائيلي الجماعي بحق سكان غزة "جريمة حرب"
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن العقاب الجماعي الذي تمارسه إسرائيل بحق سكان غزة هو "جريمة حرب".
ودعا الصفدي، في كلمة خلال أعمال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأعمال الإسرائيلية في القدس الشرقية والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى عدم الاستماع للادعاءات التي تقول إن هذه الحرب بين الإسلام واليهودية.
وأكد أن الأطفال الناجين من الموت في غزة من القصف الإسرائيلي يواجهون خطره أيضًا بسبب الجوع، مجددًا رفض بلاده استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وقال الصفدي إن هذه الحرب هي على شعب فلسطين، لافتًا إلى أن إسرائيل قتلت 6500 بريء في هذه الحرب حتى الآن.
وتابع: "الحق في الدفاع عن النفس لا يعني القتل دون حسيب أو رقيب، ولا يمكن لإسرائيل أن تبقى فوق القانون".
وجدد الصفدي التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 لضمان إحلال السلام في المنطقة.