روسيا تعلن إسقاط طائرة مسيّرة قرب موسكو

أعلنت روسيا، الإثنين، إسقاط طائرة مسيّرة قرب موسكو، مع فرض قيود على مطارين رئيسيين في العاصمة لمدة تقل عن ساعة.

وتضرب كييف مدناً روسية بواسطة طائرات مسيّرة منذ أشهر مع تواصل الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وجاء في منشور لحاكم منطقة موسكو أندريه فوروبيوف على تلغرام: "اليوم نحو الساعة 9,00 مساء في منطقة كوتشينو في بالاشيخا، أسقطت الدفاعات الجوية مسيّرة، سقط الحطام على منزل".

وأضاف: "تم إجلاء الأشخاص الذين كانوا في المنزل في الوقت المناسب ولم يصب أحد بأذى".

وتابع: "ربما سمع سكان بالاشيخا دوي انفجارات قوية، أدعو إلى الهدوء، كل الخدمات تعمل على الأرض".

وتقع "بالاشيخا" إلى الشرق من موسكو.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن الدفاع الجوي أسقط "منطاداً صغير الحجم".

وقالت سلطات الطيران إن هناك قيوداً فرضت في مطاري "دوموديدوفو" و"جوكوفسكي"، وهما مركزان رئيسيان للملاحة الجوية في العاصمة الروسية، لما يزيد عن نصف ساعة.

وقال أرتيم كورنياكو ممثل وكالة الطيران الحكومية "روزافيتسيا"، في منشور على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: "لضمان سلامة الرحلات المدنية في 27 أيار/مايو، تم فرض قيود موقتة بين الساعة 8,46 مساء و9,20 مساء".

وأشار كورنياكو إلى أنه لم يتم تعليق أي رحلات جوية نتيجة لذلك.