واشنطن: نرحب بدور أي دولة في ردع "السلوكيات الخبيثة" لروسيا

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أنها سترحب بكل دور تستطيع أن تلعبه أي دولة في ردع "السلوكيات الخبيثة" لروسيا، وفقًا لوكالة الأناضول.

جاء ذلك في معرض إجابة نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، عن سؤال أحد الصحفيين بشأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرتقبة لتركيا.

وقال باتيل: "إذا كان بوسع أي دولة أن تلعب دورًا ملموسًا في ردع بعض السلوكيات الخبيثة لروسيا، فمن المؤكد أننا سوف نرحب بذلك".

وتطرَّق باتيل إلى تأثير تركيا على نجاح مبادرة الحبوب عبر البحر الأسود.