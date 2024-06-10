لاريجاني مهاجماً: مجلس صيانة الدستور "عقبة" أمام المرشحين

هاجم علي لاريجاني، المرشح غير المؤهل للانتخابات الرئاسية في إيران، الاثنين، مجلس صيانة الدستور، على خلفية استبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في الـ28 من يونيو/حزيران الجاري.

وقال لاريجاني في بيان له على خلفية استبعاده "إن سبب استبعاده هو الآلية غير الشفافة لمجلس صيانة الدستور"، مضيفًا أن "المجلس خلق عقبة أمام التعاون بآلية مبهمة".

وجاء في البيان: "مجلس صيانة الدستور المحترم، رغم الآراء الإيجابية للمؤسسات المسؤولة وحكم القضاء في بعض الدعاوى السابقة لذلك المجلس ضد المرشحين، لكنه وبآلية مبهمة، خلق عائقًا أمام المرشحين".

ويرفض مجلس صيانة الدستور الكشف عن أسباب استبعاده المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية بذريعة عدم وجود قانون يسمح بذلك.