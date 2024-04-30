الهند.. مقتل 10 متمردين ماويين عقب اشتباك مسلح مع الشرطة

قالت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن عشرة متمردين ماويين في معركة بالأسلحة النارية في غابات وسط البلاد، في ثاني اشتباك كبير هذا الشهر بالتزامن مع الانتخابات العامة.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد وقع الاشتباك في منطقة أبوجما في إقليم باستار في أعقاب اشتباك وقع في 16 أبريل/ نيسان قتل فيه 29 متمردا في منطقة مجاورة.

ويشن المتمردون، الذين يتبعون نهجا على غرار النهج الشيوعي الذي نشره الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ، هجمات على غرار حرب العصابات ضد الحكومة بشكل رئيسي في وسط وشرق الهند منذ عقود، ما أدى إلى اشتباكات متكررة وسقوط قتلى من الجانبين.