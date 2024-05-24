غضب إسرائيلي من ألمانيا بسبب موقفها من مذكرة اعتقال نتنياهو المحتملة

هاجمت إسرائيل برلين غداة تصريحات للمستشار الألماني أولاف شولتس، أعلن فيها أن بلاده ستعتقل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إذا صدرت مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، وكان على أراضيها.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، آفي هايمان قوله: "أنا أتذكر أن الزعيم الألماني جاء هنا بعد أيام من السابع من أكتوبر، وقال إن حماس هي النازية الجديدة، ويسعون لتنفيذ إبادة جماعية ضد اليهود".

وأضاف هايمان: "يحتاج الكثيرون في العالم إلى التحقق من بوصلتهم الأخلاقية، واختيار الجانب الصحيح من التاريخ".

من جهته اعتبر السفير الإسرائيلي لدى برلين، رون بروسور، موقف الحكومة الألمانية من مذكرة الاعتقال المحتملة، بأنه "مشين".

وأضاف بروسور أن "التصريح بشكل علني أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، يفقد مصداقيته لو تم تقييد أيدينا بمجرد الشروع في الدفاع عن أنفسنا".