استحداث "منصب خاص".. الناتو يبحث طريقة لمكافأة كييف

كشف حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه يبحث استحداث منصب مدني جديد ودائم لأوكرانيا، مقره في كييف، وفق ما ذكرت مجلة "فورين بوليسي".

ونقلت المجلة عن مصادر مطلعة قولها إنه "يرجح الكشف عن هذه الخطوة في تموز/يوليو المقبل، خلال قمة الناتو المقبلة في واشنطن، ليكون شبيها بالمنصب الذي استحدثه الناتو في أفغانستان خلال فترة وجوده هناك، ليتاح لهذا المبعوث تنسيق عمليات دعم التحالف وتدفق المساعدات العسكرية لأوكرانيا".

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في "الناتو"، جوليان سميث، "إننا نبحث عن طرق لإضفاء الطابع المؤسسي على بعض الدعم الثنائي الذي يتدفق إلى أوكرانيا، ووضعه في إطار حلف شمال الأطلسي، لتحقيق أكبر قدر من التماسك لتلك المساعدات، وضمان وجود تقاسم مناسب للأعباء عبر الحلف، والدعم الجماعي لأوكرانيا".

وبحسب "فورين بوليسي"، فإن "هذه الخطوة إذا ما أصبحت واقعا، تؤكد التزاما طويل المدى من الناتو تجاه أوكرانيا، في دعمها ضد روسيا، في الوقت الذي تسعى فيه كييف للحصول على عضوية دائمة في الناتو لتعزيز حماية أراضيها".

ويعدّ هذا المقترح من بين مجموعة مقترحات يبحثها "الناتو" بشأن ما إذا كان سيتم نشر قواته على الأراضي الأوكرانية؛ ما قد يسرع من تدريب وتجهيز القوات الأوكرانية، لكنه قد يزيد من خطر توسيع الحرب مع روسيا.

إلى ذلك، يسعى "الناتو"، الذي اجتمع الجمعة في براغ، إلى "ترسيخ دعمه العسكري لأوكرانيا بصورة مستديمة بمستوى لا يقل عن 40 مليار يورو في السنة طالما أن ذلك ضروري، في ظل الغزو الروسي لهذا البلد".

وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في ختام الاجتماع، إنه "منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، قدم الحلفاء ما يقارب 40 مليار يورو في السنة كمساعدة عسكرية لأوكرانيا، علينا الحفاظ على هذا المستوى من الدعم كحد أدنى كل سنة، طالما أن ذلك ضروري".