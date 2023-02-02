إيران: تقرير الوكالة الدولية عن منشأة فوردو النووية مؤسف
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، الخميس، إن السلوك الذي تتخذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران بشأن تغييرات في منشأة فوردو النووية وسط البلاد، مؤسف للغاية.
وأوضح إسلامي في تصريحات للصحفيين خلال حفل افتتاح المعرض 53 لإنجازات الصناعة النووية، "موقف الوكالة مؤسف، والسلوك الذي تتخذه الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران مؤسف، إذ تتحول التقارير فورًا إلى وسائل الإعلام".
وأضاف "إن انطباع مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيارته لموقع فوردو النووي غير صحيح، وأن إيران قدمت على الفور تفسيرات "اللقطات متوفرة ويمكن تقديمها".
وتابع إسلامي: قدمنا على الفور شرحًا بأن الفيديو متاح ويمكن توفيره، حيث تم إرسال هذه التفسيرات في اليوم ذاته وأدرك مفتش الوكالة خطأه".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إنه تم إجراء تغييرات في موقع فاردو النووي الإيراني لم يتم إبلاغ هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة بها.
وذكرت وكالة رويترز للأنباء أمس، أنها اطلعت على نسخة من التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء في مجلس الإدارة، والذي قالت فيه الوكالة إن المفتشين لاحظوا وجود صلة بين سلسلتي IR-6 أجهزة الطرد المركزي قد تم تغييرها بشكل أساس دون علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
كما رفض بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الليلة الماضية، تصريحات رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن "معلوماته ربما لم يتم تحديثها".
وتقع منشأة فوردو النووية في قلب جبل بالقرب من قم جنوب طهران. ولم تعلن إيران للوكالة عن وجود هذه المنشأة في البداية، لكن تم الكشف عن هذه المسألة خلال رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.
وقالت الوكالة إن توصيل سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم، والذي تم دون علم المفتشين، تم في منشآت التخصيب التابعة لمحطة فوردو النووية القريبة من محافظة قم وسط إيران.
ووفقًا للاتفاقيات المبرمة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجب على إيران إخطار مفتشي الوكالة الدولية مسبقًا بأي تغييرات في منشآتها النووية، بما في ذلك آلات تخصيب اليورانيوم.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، تخلت إيران عن التزاماتها النووية في مراحل مختلفة، واستأنفت تخصيب اليورانيوم في فوردو.