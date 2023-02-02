إيران: تقرير الوكالة الدولية عن منشأة فوردو النووية مؤسف

وأضاف "إن انطباع مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن زيارته لموقع فوردو النووي غير صحيح، وأن إيران قدمت على الفور تفسيرات "اللقطات متوفرة ويمكن تقديمها".

وتابع إسلامي: قدمنا على الفور شرحًا بأن الفيديو متاح ويمكن توفيره، حيث تم إرسال هذه التفسيرات في اليوم ذاته وأدرك مفتش الوكالة خطأه".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، إنه تم إجراء تغييرات في موقع فاردو النووي الإيراني لم يتم إبلاغ هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة بها.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أمس، أنها اطلعت على نسخة من التقرير السري للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء في مجلس الإدارة، والذي قالت فيه الوكالة إن المفتشين لاحظوا وجود صلة بين سلسلتي IR-6 أجهزة الطرد المركزي قد تم تغييرها بشكل أساس دون علم الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كما رفض بهروز كمالوندي المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، الليلة الماضية، تصريحات رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن "معلوماته ربما لم يتم تحديثها".

وتقع منشأة فوردو النووية في قلب جبل بالقرب من قم جنوب طهران. ولم تعلن إيران للوكالة عن وجود هذه المنشأة في البداية، لكن تم الكشف عن هذه المسألة خلال رئاسة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.