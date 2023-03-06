حزب رئيسة الوزراء الإستونية الداعم لأوكرانيا يفوز في الانتخابات التشريعية
فاز حزب الإصلاح (يمين الوسط) الذي تتزعمه رئيسة الوزراء كايا كالاس بالانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد في إستونيا وسط أزمة اقتصادية واستمرار الحرب في أوكرانيا.
وبحصوله على 31,2% من الأصوات، حقق حزب كالاس تقدما مقارنة بالانتخابات السابقة. لكن سيتعين عليه تشكيل ائتلاف مع واحد أو أكثر من الأحزاب الأخرى في البرلمان.
وقالت كالاس للصحافة "هذا أفضل بكثير مما توقعنا"، لكنها استبعدت التحالف مع "حزب الشعب المحافظ لإستونيا" اليميني المتطرف الذي جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 16,1% من الأصوات بينما كان عدد من استطلاعات الرأي قد أعطاه ما يصل إلى 25% من نوايا التصويت.
وقالت كالاس "لقد استبعدنا أي تحالف مع حزب الشعب المحافظ لإستونيا وأنا متمسكة بكلامي كما فعلتُ في 2019".
وصوّت الإستونيون الأحد لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد في انتخابات ركّز حزب القوميين اليمينيين المتطرفين فيها حملته على معارضة تسليم أوكرانيا مزيدا من شحنات الأسلحة.
وأغلقت مراكز الاقتراع الساعة 20,00 (18,00 ت غ) وبلغت نسبة المشاركة 63,7% حسب مفوضية الانتخابات.
ورجح معظم استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها خلال الأسبوع الفائت فوز "حزب الإصلاح".
وكان الحزب اليميني المتطرف حصل على 17,8% من الأصوات في انتخابات 2019.
وفي وقت سابق، حذّر رئيس الحكومة السابق وعضو "حزب الإصلاح" سيم كالاس من انقسام الأصوات.
وكتب على فيسبوك "كلّما كانت النتيجة مشوّشة ومنقسمة، كانت الحكومة مشوّشة وأصبح الائتلاف الحاكم أكثر ضعفاً".
ولدى إستونيا المحاذية لروسيا والبالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة، برلمان من مجلس واحد يضم 101 مقعد جرى التنافس عليها في انتخابات الأحد.
وكانت استونيا الواقعة في منطقة البلطيق والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على رأس الدول التي أطلقت نداءات دولية العام الماضي لزيادة المساعدات العسكرية لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.
وتشكل المساعدات العسكرية الإستونية لأوكرانيا حاليًا أكثر من 1% من إجمالي ناتجها المحلي، وهي أكبر مساهمة لأي دولة مقارنة بحجم اقتصادها.