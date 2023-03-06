حزب رئيسة الوزراء الإستونية الداعم لأوكرانيا يفوز في الانتخابات التشريعية

وقالت كالاس للصحافة "هذا أفضل بكثير مما توقعنا"، لكنها استبعدت التحالف مع "حزب الشعب المحافظ لإستونيا" اليميني المتطرف الذي جاء في المرتبة الثانية بحصوله على 16,1% من الأصوات بينما كان عدد من استطلاعات الرأي قد أعطاه ما يصل إلى 25% من نوايا التصويت.

وقالت كالاس "لقد استبعدنا أي تحالف مع حزب الشعب المحافظ لإستونيا وأنا متمسكة بكلامي كما فعلتُ في 2019".

وصوّت الإستونيون الأحد لاختيار أعضاء برلمانهم الجديد في انتخابات ركّز حزب القوميين اليمينيين المتطرفين فيها حملته على معارضة تسليم أوكرانيا مزيدا من شحنات الأسلحة.

وأغلقت مراكز الاقتراع الساعة 20,00 (18,00 ت غ) وبلغت نسبة المشاركة 63,7% حسب مفوضية الانتخابات.

ورجح معظم استطلاعات الرأي التي نشرت نتائجها خلال الأسبوع الفائت فوز "حزب الإصلاح".