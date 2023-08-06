إيفانكا وزوجها يظهران مجددًا في حملة ترامب الرئاسية‎

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، عادا للظهور مجددًا في فعاليات حملة الرئيس الأمريكي السابق الانتخابية.

يأتي ذلك بالتزامن مع استطلاعات للرأي، أفادت ان دونالد ترامب يتقدم منافسيه الجمهوريين بنحو 40 نقطة، بعد أن كانوا قد ابتعدوا عنه بعد انتخابات 2020، لبعض الوقت.

وكانت إيفانكا التي شغلت منصب مستشارة في البيت الأبيض، خلال إدارة والدها، قد قالت في وقت سابق إنها لن تعود إلى العمل السياسي، لأنها تريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلتها.

وكتبت الصحافة الأمريكية مرارا أن إيفانكا وزوجها، لم يسايرا ترامب، في أواخر 2020، عندما بدأ يشكك في نتائج الانتخابات التي فاز بها الديمقراطي، جو بايدن، وفضلا أن ينأيا بنفسيهما عن الفوضى.

وكتبت الصحيفة أن عودة إيفانكا وزوجها مرتبطة حتما بما كشفته استطلاعات الرأي عن تقدم ترامب في السباق الجمهوري، في إشارة إلى أن الزوجين "براغماتيان" ويريدان الاستفادة من ترامب، في حين انفضا من حوله، حين كانت "أسهمه في هبوط".

وأورد مقال منشور في صحيفة "غارديان"، أن إيفانكا ابتعدت حينما كانت السفينة "تسير نحو الغرق"، في إشارة إلى مشاكل ترامب، لكن الوضع تغير حاليا وقد زاد مؤيدو الرئيس السابق.

المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية