رداً على شكوى عراقية.. إيران: قصف أربيل كان "ضرورة"

اعتبرت الحكومة الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن هجوم الحرس الثوري الإيراني مساء الاثنين على مواقع في محافظة أربيل شمال العراق كان "ضرورياً".

وقالت الحكومة الإيرانية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن عملياتها العسكرية ضد سوريا والعراق، إن "العملية جاءت رداً على الهجوم الإرهابي الأخير في محافظة كرمان".

وأضاف البيان أن "العملية كانت ضرورية وجاءت متناسبة بالكامل مع تعهدات إيران الدولية بخصوص حقوق الإنسان"، مؤكدة "التزامها المطلق باحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل من العراق وسوريا".

من جهة أخرى، اعتبر مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي، سعيد إيرواني، أن "عمليات مكافحة الإرهاب التي قامت بها إيران كانت وفق الالتزام الكامل بالتعهدات الدولية".

وقال إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن إن "عمليات إيران لمكافحة الإرهاب ضرورية ومناسبة لاستهداف قواعد الجماعات الإرهابية والامتثال الكامل للالتزامات الدولية، وخاصة الحقوق الإنسانية".

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية العراقية أنها رفعت شكوى ضد إيران إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعد قصف محافظة أربيل.