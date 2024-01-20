عمالقة التكنولوجيا يوظفون الذكاء الاصطناعي للإطاحة ببايدن

يوظف رواد الابتكار أو عمالقة التكنولوجيا في وادي السيليكون "سيليكون فالي" بالولايات المتحدة، أدوات الذكاء الاصطناعي للإطاحة بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفي تحول مفاجئ للأحداث، تشكلت حديثاً حملة "نحن نستحق الأفضل"؛ وهي واحدة من لجان العمل السياسي التي تُعرف اختصاراً بـ(PAC)، والمعنية بجمع التبرعات من الأفراد وإنفاقها على الحملات الانتخابية للمرشحين للرئاسة والكونغرس، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وسلط التقرير الضوء على التقاطع بين التكنولوجيا والسياسة، واستعداد بعض المانحين في وادي السيليكون لتحدي الأعراف السياسية التقليدية، باستخدام أدوات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي.

"نحن نستحق الأفضل" تسعى للاستفادة من الذكاء الاصطناعي (AI) في محاولة للتأثير على الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، فضلاً عن أنها تحظى بدعم كبير من شخصيات مؤثرة في وادي السيليكون، قطب التكنولوجيا الأمريكية التي تستضيف المقرات الرئيسية لآلاف الشركات التكنولوجية العملاقة.

وتلقي لجنة العمل السياسي، المدعومة من مؤسس شركة "أوبن إيه آي"، سام التمان، والملياردير الشهير بيل أكمان، بثقلها خلف المنافس الديمقراطي دين فيليبس. وقدمت للتو برنامج كمبيوتر جديد يتحدث تماماً مثل فيليبس، وينقل رسالة فحواها التأكيد على احترام الرئيس بايدن، ولكن في الوقت ذاته الإشارة إلى أن العديد من الأمريكيين يريدون التغيير.

وبغية الترويج لأفكار فيليبس بطريقة فريدة من نوعها، قدمت لجنة العمل السياسي "نحن نستحق الافضل" بدعم من أشخاص مؤثرين في سيليكون فالي، برنامج "Dean.Bot"، وهو برنامج كمبيوتر يمكنه الدردشة مثل الشخص الحقيقي، فيما يمكن القول إن هذه المرة هي الأولى التي يتم فيها استخدام الذكاء الاصطناعي في الانتخابات والحملات السياسية.