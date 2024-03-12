استنفار في بروكسل.. العصابات وتجار المخدرات يتحدّون السلطات البلجيكية

تواجه العاصمة البلجيكية بروكسل تكثيفا في الإجراءات لمراقبة تهريب المخدرات وعنف العصابات، مثل منطقة أندرلخت، والتي تحولت إلى منطقة غير خاضعة للقانون، حيث فتح التجار أبوابها بشكل مفتوح، متحدين سلطة قوات النظام.

وقالت صحيفة "لوموند" إنه في المناطق الداخلية مثل بيتربوس، يزدهر تجار المخدرات والمتخصصون في تجارة الكوكايين والقنب والكراك والهيروين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه مع استمرار الجهود المبذولة من قبل السلطات، بما في ذلك 2000 عملية اعتقال على مدار ستة أشهر، يستمر العنف في التصاعد. ويستمر الكوكايين في التدفق، وتدور أحداث إطلاق النار بين العصابات المتنافسة بالقرب من قلب بروكسل، وتضبط الشرطة المخدرات وتعتقل المتاجرين بها بشكل يومي، إلا أنهم يستمرون في العودة وقد سئم السكان ذلك.

كما أدى التسلل المفترض لـ "المافيا المارسيلية" في إنعاش حركة المخدرات في بروكسل، إضافة إلى بُعد دولي لهذه الأزمة، حيث تعاني السلطات من ضغط كبير للغاية من أجل العمل، إضافة إلى التنسيق بين مستويات القدرة المختلفة، وتخصيص الموارد في ظل التحديات القاهرة.

ويرفض السياسيون مسؤولية المقرضين وعدم كفاية الاستجابة الحكومية، بينما يحتاج السكان إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمكافحة حركة مرور المخدرات والعنف المسلح.

وللتغلب على العقبات، يبذل بعض المسؤولين المحليين جهودًا للعثور على حلول من خلال تنسيق عمل قوى النظام، وتعزيز إجراءات الوقاية لتفادي السموم.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من أن الطريق نحو حل دائم يبدو طويلًا وصعبًا، مع إجراء انتخابات فيدرالية وإقليمية، فإن الأدوار السياسية المعقدة تزيد من سوء الوضع.