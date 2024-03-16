"الغرب يحاربنا".. موسكو تعلن تسجيل 90 ألف هجمة إلكترونية في الانتخابات

أعلنت الاتصالات الروسية أن اليوم الأول من التصويت في انتخابات الرئاسة الروسية، شهد تنفيذ أكثر من 90 ألف هجمة إلكترونية على منصة الانتخابات، وأن مصدر الاختراق يأتي من أوكرانيا وأمريكا الشمالية.

وقال رئيس مجموعة "سولار غروب" التابعة لشركة الاتصالات الروسية (روس تيليكوم)، إيغور لابونوف، في تصريحات صحفية: "بالطبع وقع، أمس، عدد كبير جدًا من الهجمات، ومحاولات الهجوم على مواردنا حيث تم تنفيذ أكثر من 90 ألف هجوم إلكتروني على بوابات الانتخابات".

وأشار إلى أنه "عندما نتحدث عن مثل هذا المستوى غير المسبوق من الهجمات السيبرانية، يجب أن نفهم أن الغرب الجماعي يقاتل ضدنا، ونرى هجمات من أوكرانيا، ومن عناوين في أوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية".

وأضاف لابونوف، "هناك هجوم غير مسبوق تم تنفيذه، أمس في الساعة 12:47 بتوقيت موسكو، حيث تم شن هجوم إلكتروني كبير على منصة التصويت الإليكتروني، وبلغت في ذروتها أكثر من 2.5 مليون نقرة في الثانية". وتابع: "بالطبع، تسبب مثل هذا الحمل، بتأخير البوابة".