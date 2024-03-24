"وول ستريت جورنال": هجوم موسكو أظهر قدرة داعش على العودة

ذهب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى أن تنظيم "داعش" يرى في جميع الأطراف أعداء له، ويجب القضاء عليهم، مؤكدًا أن هجوم موسكو أظهر قدرة التنظيم على إعادة تشكيل نفسه كشبكة عالمية قوية قادرة على تنشيط المؤيدين له في جميع أنحاء العالم.

يأتي ذلك في مرحلة تشهد احتدام الصراعات العالمية التي تغذيها حربا أوكرانيا وغزة، ومواجهة الولايات المتحدة وحلفائها لروسيا وإيران والصين.

ورأت الصحيفة أن الهجوم الإرهابي الذي وقع الجمعة على قاعة للحفلات الموسيقية خارج العاصمة موسكو، وهو الأسوأ في روسيا منذ عقود، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 133 شخصًا، دليل على صدق ما ذهبت إليه.

وكان التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم الأكثر دموية في إيران منذ عقود، وهو تفجير في مدينة كرمان، الذي أدّى إلى مقتل أكثر من 80 شخصًا.