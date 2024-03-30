بعد تعهد باسيرو بتنويع شراكاته.. هل يخسر الغرب نفوذه في السنغال؟

وقال المحلل السياسي السنغالي مختار أمبينغ إن: "تخوّف الغرب ليس مبررًا أبدًا، ذلك أن الرئيس الجديد لا يشترط شيئا سوى الاحترام والربح المتبادل من أجل إبرام شراكات، وأعتقد أن هذا حق للشعب السنغالي وللشعوب الأفريقية كافة، التي أصبح صوتها عاليًا ضد نهب ثرواتها واستنزاف مواردها".

وأضاف أمبينغ لـ"إرم نيوز" أن: "فرنسا مدعوّة لتعديل سياساتها بشكل يتماشى مع مصالح السنغال، إذا كانت تريد فعلا تعزيز علاقاتها مع بلادنا عليها أن تتخلّى عن خطابات الاستعلاء والوصاية على الشعوب الأفريقية".

ولم يستبعد المحلل السياسي السنغالي أن يتخذ الرئيس الجديد قرارات تُضعف حضور فرنسا والغرب عموما في بلاده، قائلا: إن "فاي ألمح إلى ذلك بالفعل، وهو قادر على فعله في ظل الالتفاف الشعبي حوله".

ومن جانبه قال المحلل السياسي الموريتاني المتخصص في الشؤون الأفريقية، محمد ولد الشيخ، إن: "الوضع في السنغال الآن مفتوح على كل الاحتمالات، خاصة أن الرئيس لم يُعلن بعد عن إجراءات محددة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي".

وتابع ولد الشيخ لـ"إرم نيوز" أن: "الرئيس فاي كانت نبرته حادة خلال الحملة الانتخابية، لكن هل سيُقدم على قرارات جريئة تشمل وقف التعاون مع فرنسا أو جر المئات نحو ملاحقات قضائية بسبب الفساد وغيره، هذا أمر يبقى غير مؤكد الآن، لكن المؤكد أنه قد يُراجع بالفعل شراكات السنغال مع الغرب؛ لأنه ألمح إلى ذلك، وهو أمر سيضرّ بالنفوذ الغربي في البلاد".

واستنتج أن "الغرب ليس له من خيارات في ظل التغيرات التي تعرفها القارة الأفريقية سوى مراجعة خطابه وسياساته تجاه شعوب القارة وخاصة في السنغال؛ لأن موقعها متميز، ولأنها دولة نادرة من حيث الاستقرار السياسي، وكانت استثناء؛ إذ لم تشهد انقلابات عسكرية رغم أن محيطها الإقليمي عرف العديد من المغامرات".