مئات الإيرانيين يتظاهرون في زاهدان بعد أسابيع من "الجمعة الدامية"

خرج مئات المتظاهرين إلى شوارع مدينة زاهدان جنوب شرق إيران، اليوم الجمعة، بعد ثلاثة أسابيع على مقتل العشرات في احتجاجات "الجمعة الدامية"، حسبما أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت.

وشهدت مدينة زاهدان في محافظة سيستان-بلوشستان أعمال عنف استمرت أياماً عدّة، بدأت بتظاهرات نُظّمت في 30 أيلول/سبتمبر على أثر تقارير أفادت بتعرّض فتاة للاغتصاب على يد شرطي.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 93 شخصاً على الأقل، وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان في إيران.

من جهتها، وصفت وسائل الإعلام المقرّبة من الحكومة الإيرانية مواجهات زاهدان بأنها "حادثة إرهابية" موجّهة ضدّ مركز للشرطة، مشيرة إلى أنها أدت إلى مقتل 5 من عناصر الحرس الثوري.

وأظهر مقطع فيديو تمّ تداوله على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين تجمّعوا خارج مركز للشرطة وهم يهتفون "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

وتعدّ هذه الشعارات المناهضة للنظام في إيران من بين الأكثر تكراراً خلال التظاهرات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني قبل أكثر من شهر. وتوفيت الشابة الكردية الإيرانية البالغة 22 عاماً في 16 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة التي تفرضها الجمهورية الإسلامية على النساء.

دعوة لتدابير صارمة

تزامن ذلك مع دعوة أحد كبار رجال الدين في إيران، القضاء في بلاده، لاتخاذ تدابير صارمة ضد المتظاهرين، قائلاً إن "أي شخص يظن أن حكام الدولة سيسقطون حالم".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي قال في خطبة الجمعة في طهران "ينبغي للقضاء التعامل مع مثيري الشغب، الذين خانوا الأمة وسكبوا الماء في طاحونة مياه العدو، وذلك بشكل يردع الآخرين حتى عن الرغبة في إثارة الشغب مجددا".

وأضاف: "لأجل الفتنة، قالوا مخدوعين، إنهم إن بقوا في الشوارع أسبوعا، فسيسقط النظام الحاكم. واصلوا أحلامكم! ينبغي للقضاء التعامل مع مثيري الشغب بشكل يردعهم عن التطلع إلى إثارة ذلك مجددا".

وفي ظل تواصل الاحتجاجات في عدة مدن، نشر موقع (1500 تصوير) مقطع فيديو قال إنه يعرض مظاهرة في مدينة أصفهان في وسط البلاد، ومقطعا يفترض أنه يعرض المتظاهرين وهم يشعلون حرائق في شوارع مدينة مهاباد الواقعة في شمال غرب البلاد في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وذكرت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في منشور إن 244 محتجا لاقوا حتفهم في الاضطرابات من بينهم 32 قاصرا.

وأضافت أن 28 من أفراد قوات الأمن قُتلوا وأن السلطات ألقت القبض على 12500 شخص حتى الخميس في الاحتجاجات التي اندلعت في 114 مدينة وبلدة ونحو 81 جامعة.

