احتجاجاً على اتهامات لندن.. طهران تستدعي السفير البريطاني

ولم يذكر البيان سبب الاحتجاج الذي يأتي بعد اتهامات بريطانية لموقف إيران في التوتر الإقليمي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، أعرب أمس الإثنين عن قلقه إزاء التوتر في الشرق الأوسط، وطالب إيران بأن تسعى "لتهدئة التوتر".

وجاءت تصريحات سوناك بعد الهجوم الذي استهدف قاعدة على الحدود الأردنية السورية وأدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين، وهو حادث اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عنه عبر الميليشيات التي تدعمها.