لاريجاني يترشح رسميًا للانتخابات الرئاسية الإيرانية

وأوضح أن "الحكومة ليست بديلاً عن الوطن، ولكنها توفر أرضية متوازنة لمشاركة الشعب وتنافسه في كافة المجالات، والحرية في مختلف الميادين ضرورية لذلك"، منوهًا إلى أن "الحكومة من وجهة نظري هي التي تستخدم كل مهارة وقدرة مع كل الأذواق السياسية".

وشدد مستشار خامنئي على أن "الحكومة ليست مركزًا لحزب أو فصيل، وبدلاً من النظرة المركزية من الأعلى إلى الأسفل، سيتم منح النخب إمكانية إدارة شؤون المناطق الإيرانية".

وفيما يتعلق بالعقوبات، وسوء الأوضاع الاقتصادية في إيران، قال لاريجاني "حل مشكلة العقوبات في سبيل الانفتاح الاقتصادي سيكون من الأولويات الدبلوماسية"، مضيفًا: "تتلخص إستراتيجية إيران في تحقيق منطقة قوية وآمنة، وإيران، اليوم، لديها دور رائد على الساحة الدولية".