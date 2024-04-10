وسط قلق من رد يشعل المنطقة.. واشنطن وطهران تتبادلان "رسائل تحذيرية"

نقلت شبكة "CNN" عن "مصدر أمريكي مسؤول" أن الولايات المتحدة وإيران تتبادلان رسائل تحذيرية، بعد قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، ووسط قلق في المنطقة والعالم من رد إيراني يشعل المنطقة، بعد توعد طهران بالانتقام من إسرائيل ورد الأخيرة أنها ستقصف داخل إيران في حال الرد.

ونقلت القناة عن المصدر أن هناك "تبادلاً مستمراً للرسائل الخاصة" بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع، إذ تظل الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسباً لضربة انتقامية محتملة من جانب طهران ضد إسرائيل.